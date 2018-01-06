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Direneceklermiş

Direneceklermiş
Protesto gösterilerinin bir haftayı doldurduğu 'da, Tahran yönetimi eylemlerin sona erdiğini açıklasa da muhalifler önceki gece yine sokaklara çıktı. Muhalifler, büyük bir gösterinin düzenlendiği Sanandaj'da can kayıpları olduğunu bildirdi. Cuma namazı sonrası on binlerce rejim yanlısı gövde gösterisi yaptı. Öte yandan sosyal medyadaki "İran'ın zengin çocukları" isimli hesaptan, rejime karşı direnmeye devam edileceği açıklaması yapıldı.

ABD'DEN RUSYA'YA TEHDİT
ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ise, 'nın İran rejimini desteklemeye devam etmesi durumunda "büyük bir bedel" ödeyeceğini söyledi.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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