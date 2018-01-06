Direneceklermiş

Protesto gösterilerinin bir haftayı doldurduğu İran'da, Tahran yönetimi eylemlerin sona erdiğini açıklasa da muhalifler önceki gece yine sokaklara çıktı. Muhalifler,büyük bir gösterinin düzenlendiği Sanandaj'dacan kayıpları olduğunu bildirdi. Cuma namazı sonrası on binlerce rejim yanlısı gövde gösterisi yaptı. Öte yandan sosyal medyadaki "İran'ın zengin çocukları" isimli hesaptan, rejime karşı direnmeye devamedileceği açıklaması yapıldı.
ABD'DEN RUSYA'YA TEHDİT
ABD Başkanı Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ise, Rusya'nın İran rejimini desteklemeye devam etmesi durumunda "büyük bir bedel" ödeyeceğini söyledi.
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