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Balayı için 'de orayı seçtiler

ile çiftinin balayı seçenekleri arasında de yer aldı. The Sun gazetesi, 'Meghan'ın daha önce gittiği Kapadokya, 6 alternatif arasında öne çıkıyor' diye yazdı.
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  • 06 Ocak 2018, Cumartesi 12:08
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