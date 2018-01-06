Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin balayı seçenekleri arasında Türkiye de yer aldı. The Sun gazetesi, 'Meghan'ın daha önce gittiği Kapadokya, 6 alternatif arasında öne çıkıyor' diye yazdı.
Prens Harry ile Meghan Markle çiftinin balayı seçenekleri arasında Türkiye de yer aldı. The Sun gazetesi, 'Meghan'ın daha önce gittiği Kapadokya, 6 alternatif arasında öne çıkıyor' diye yazdı.
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