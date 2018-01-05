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soruşturma başlattı

Adalet Bakanlığı, Vakfının, eski Dışişleri Bakanı 'ın görev yaptığı süredeki faaliyetlerini soruşturmaya başladı.

FBI soruşturma başlattı

basınında yer alan haberlere göre, 42'nci ABD Başkanı Bill 'un kurduğu Clinton Vakfının 2009 ve 2013 yılları arasındaki çalışmalarını ve hesaplarını inceliyor.

Soruşturmanın takibini Federal Soruşturma Bürosunun () yürüttüğü ve soruşturmayı bir ay önce başlattığı belirtildi.

Bugüne kadar FBI'ın bir kişiyi soruşturduğu ve gelecek günlerde ise soruşturulacak kişi sayısının artmasının beklendiği ifade edildi.

Haberlerde, ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, "Clinton ailesinin, herhangi bir ülkeye kendilerine bağışta bulunmaları durumunda bir karşılık vaat edip etmediğinin" araştırıldığını ifade etti.

Clinton ailesinin sözcüsü Nick Merrill ise soruşturmanın "siyasi bir hamle" olduğunu belirterek, ABD Başkanı 'ın soruşturması altında olduğuna işaret etti. Merrill, "Bu tür soruşturmalarla dikkati dağıtmaya çalışıyorlar." ifadesini kullandı.
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  • 05 Ocak 2018, Cuma 00:43
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