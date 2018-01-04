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’yı vurdu

Avrupa’yı Eleanor vurdu
AVRUPA birkaç gündür kasırgasının etkisi altında zor günler geçiriyor. Fırtına Almanya, ve 'yı etkisi altına aldı. Günlük yaşamı felç etti. Ağaçlar devrildi, karayollarında aksamalar yaşandı. Trenler raydan çıktı. Bazı uçuşlar iptal edildi. 200 bin eve elektrik verilemeyen Fransa'da, "turuncu alarm" ilan edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Eyfel Kulesi de ziyarete kapatıldı. Kasırga yüzünden bir kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de ağır yaralandı. Öte yandan, İngiltere ve İrlanda'da da etkili olan kasırga ve şiddetli yağış nedeniyle 24 bin eve elektrik verilemezken, devrilen ağaçlar yolları kapattı.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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