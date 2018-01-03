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'de Rus helikopteri düştü

Savunma Bakanlığı, ’de Mi-24 tipi helikopterin düştüğünü, helikopterde bulunan iki pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suriyede Rus helikopteri düştü
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusuna ait bir Mi-24 tipi helikopterin yılbaşı gecesi 'deki Hama askeri havaalanından 15 kilometre uzaklıkta düştüğü bildirildi. Teknik bir arıza nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada iki pilot hayatını kaybederken, yaralanan bir teknisyen ise Khmeimim Hava Üssüne nakledildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Aralık'ta, Suriye'nin talebi üzerine Rus birliklerinin ülkeden çekilmesi talimatını vermişti.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba 21:04
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