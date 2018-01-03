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Putin’e Müslüman gazeteci rakip

Putin’e Müslüman gazeteci rakip
RUSYA Devlet Başkanı 'e rakip adaylar listesine, Dağıstan baş müftüsünün danışmanı gazeteci Müslüman Ayna Gamzatova da katıldı. Gamzatova, 2018 yılının Mart ayında yapılacak için önceki gün başvuru belgelerini sundu. Gamzatova, Dağıstan Cumhuriyeti'ndeki bir girişimci grubu tarafından aday gösterildi. Daha önce Petersburg'un ilk belediye başkanı Anatoliy Sobçak'ın kızı Kseniya Sobçak ile gazeteci Yekaterina Gordon seçimlere aday olacağını duyurmuştu.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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