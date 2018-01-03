Putin’e Müslüman gazeteci rakip

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rakip adaylar listesine, Dağıstan baş müftüsünün danışmanı gazeteciMüslüman Ayna Gamzatova da katıldı. Gamzatova, 2018 yılının Mart ayında yapılacak seçim için önceki gün başvuru belgelerini sundu. Gamzatova, Dağıstan Cumhuriyeti'ndeki bir girişimci grubu tarafından aday gösterildi. Daha önce Petersburg'un ilk belediye başkanı Anatoliy Sobçak'ın kızı Kseniya Sobçak ile gazeteci Yekaterina Gordon seçimlere aday olacağını duyurmuştu.
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