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'Kuş'atma

’daki gösteriler dalga dalga yayıldı. Dini lider Hamaney sessizliğini bozarak, düşmanların ülkedeki eylemleri para, silah ve ajanlarla körükeldiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump ise rahat durmadı. Yine Twitter üzerinden ortalığı karıştırmaya çalıştı: “İran halkı nihayet vahşi ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti...”

Kuşatma
Dünya 'a kilitlendi. 28 Aralık'ta Meşhed kentinde bir grup gösterici sokağa indi. Ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etti. Bu gösteriler 43 şehri etkiledi. Ancak ABD ve İsrail'den gelen açıklamalar bunun hiç de öyle olmadığını gösterdi. Sokağa çıkan kalabalıklar polisle çatışıp dini lider Hamaney'in posterlerini yerle bir etti. Şimdiye kadar 29 kişinin öldüğü belirtildi. Yüzlerce kişinin yaralandığı kaydedildi. Gözaltı sayısı 450 olurken, yalnızca Tahran'da dün 100 kişinin yakalandığı öğrenildi.



NURGÜL'DEN MESAJ
Gösterilerin odağındaki isim olan İran'ın dini lideri Hamaney ise sessizliğini bozarak düşmanları ilan etti. Hamaney, "İran düşmanları para, silah, siyaset gibi araçları kullanıp güvenlik organlarıyla birlikte İran devletine sorun çıkarmak istiyorlar" dedi. ABD Başkanı ise bir kez daha sosyal paylaşım sitesi Twitter'da dile geldi! "İran halkı nihayet vahşi ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti. Başkan Obama'nın çok aptalca onlara verdiği para, teröre ve onların ceplerine gitti. İnsanların yemeği az, enflasyonu çok, insan hakları ise yok. ABD izliyor" dedi. Bu arada İran'da hükümet karşıtı gösteriler oyuncu 'ın da gündemindeydi. İranlı yönetmen Bayram Fazlı'nın 'Güzel Cin' filminde oynayan Nurgül Yeşilçay, İran'da yaşanan olayların ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Gezi Parkı eylemine destek verenlerden biri olan Yeşilçay, "Belli dış güçlerin coşkulu söylemlerinden anlaşılıyor ki güzel bir kıvılcım alev almış durumda! Sonucun illaki muhteşem İran halkından yana olması tek dileğim" sözleriyle göstericilerin dış güçler tarafından desteklendiğini belirtti.

BATI'DAN TAM DESTEK!
ABD, İsrail ve Almanya'nın ardından Avrupa Birliği'nden de İranlı protestoculara destek mesajı geldi. AB Dış İlişkiler Sorumlusu Mogherini'nin sözcüsü "Protesto hakkı garanti altına alınmalı" dedi. İsrail İstihbarat Bakanı İsrael Katz da "İran halkına başarı diliyorum" diyerek, "Onlar başarılı olursa İsrail'e ve bölgeye yönelik tehditler son bulur" dedi.


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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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