İran’daki gösteriler dalga dalga yayıldı. Dini lider Hamaney sessizliğini bozarak, düşmanların ülkedeki eylemleri para, silah ve ajanlarla körükeldiğini açıkladı. ABD Başkanı Trump ise rahat durmadı. Yine Twitter üzerinden ortalığı karıştırmaya çalıştı: “İran halkı nihayet vahşi ve yoz İran rejimine karşı harekete geçti...”
Dünya İran'a kilitlendi. 28 Aralık'ta Meşhed kentinde bir grup gösterici sokağa indi. Ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etti. Bu gösteriler 43 şehri etkiledi. Ancak ABD ve İsrail'den gelen açıklamalar bunun hiç de öyle olmadığını gösterdi. Sokağa çıkan kalabalıklar polisle çatışıp dini lider Hamaney'in posterlerini yerle bir etti. Şimdiye kadar 29 kişinin öldüğü belirtildi. Yüzlerce kişinin yaralandığı kaydedildi. Gözaltı sayısı 450 olurken, yalnızca Tahran'da dün 100 kişinin yakalandığı öğrenildi.
NURGÜL'DEN MESAJ
Gösterilerin odağındaki isim olan İran'ın dini lideri Hamaney ise sessizliğini bozarak düşmanları ilan etti. Hamaney, "İrandüşmanları para,silah, siyasetgibi araçlarıkullanıp güvenlikorganlarıylabirlikte İrandevletine sorunçıkarmakistiyorlar" dedi. ABD Başkanı Donald Trump ise bir kez daha sosyal paylaşım sitesi Twitter'da dile geldi! "İran halkı nihayetvahşi ve yoz İranrejimine karşıharekete geçti.Başkan Obama'nınçok aptalca onlaraverdiği para, teröre ve onlarınceplerine gitti.İnsanlarınyemeği az,enflasyonu çok,insan hakları iseyok. ABD izliyor"dedi. Bu arada İran'dahükümet karşıtı gösterileroyuncu Nurgül Yeşilçay'ında gündemindeydi. İranlıyönetmen Bayram Fazlı'nın'Güzel Cin' filmindeoynayan Nurgül Yeşilçay,İran'da yaşanan olaylarınardından sosyal medyahesabından paylaşımdabulundu. Gezi Parkı eyleminedestek verenlerden biri olanYeşilçay, "Belli dış güçlerincoşkulu söylemlerindenanlaşılıyor ki güzel birkıvılcım alev almış durumda!Sonucun illaki muhteşemİran halkından yana olmasıtek dileğim" sözleriylegöstericilerin dış güçlertarafından desteklendiğinibelirtti.
BATI'DAN TAM DESTEK!
ABD, İsrail ve Almanya'nın ardından Avrupa Birliği'nden de İranlı protestoculara destek mesajı geldi. AB Dış İlişkiler Sorumlusu Mogherini'nin sözcüsü "Protesto hakkı garanti altına alınmalı" dedi. İsrail İstihbarat Bakanı İsrael Katz da "İran halkına başarı diliyorum" diyerek, "Onlar başarılı olursa İsrail'e ve bölgeye yönelik tehditler son bulur" dedi.
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