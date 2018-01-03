Mehr Haber Ajansı'na göre, Devrim muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Irak sınırındaki Piranşehr kenti kırsalında "devrim karşıtlarıyla" çıkan çatışmada istihbarat birimine bağlı 3 kişinin hayatını kaybettiği ifadelerine yer verildi.
İranlı yetkililer, ülkenin batı sınır bölgesinde faaliyet gösteren bazı terörist ve silahlı gruplar için "devrim karşıtı" nitelemesi kullanıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.