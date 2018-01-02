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Sofra yetim kaldı

Sofra yetim kaldı
Avustralya'daki deniz uçağının nehre düşmesi sonucu 6 kişinin öldüğü kazanın detayları ortaya çıktı. Feci olayda, dünyanın en büyük catering şirketi olan Compass'ın CEO'su Richard Cousins'le birlikte ailesinden 4 kişi ve pilotun da hayatını kaybettiği açıklandı. Yaklaşık 50 ülkede faaliyet gösteren ve 500 bin kişinin çalıştığı şirketin Türkiye'de de Sofra Grup olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. Yıllık 5 milyar öğün yemek üretimi yapan şirketin, dünyanın en iyi şirketleri arasında olduğu kaydedildi.
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