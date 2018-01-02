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Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

, Başkanı 'ın, İslamabad yönetimini suçladığı tweetinin ardından ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Hale'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Pakistan ABD Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

, Başkanı Donald 'ın, İslamabad yönetimini "teröristlere güvenli bölge sağlamakla" suçladığı tweetinin ardından ABD'nin İslamabad Büyükelçisi David Hale'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Yerel basındaki haberlere göre, dün akşam Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin büyükelçisine Trump'ın İslamabad yönetimini suçlayan açıklamasından duyulan rahatsızlık iletildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua, Trump'ın "Pakistan'ı teröristlere güvenli bölge sağlamakla" suçladığı tweeti hakkında Hale'den açıklama beklediklerini söyledi.

Trump'ın mesajının ardından Başbakan Şahid Hakan Abbasi, bugün kabineyi durum değerlendirmesi için toplantıya çağırdı.

Trump, dün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Pakistan'ın, ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu "teröristlere barınak sağladığını" ileri sürmüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek söz konusu iddialarının asılsız olduğunu belirtmişti.
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  • 02 Ocak 2018, Salı 11:59
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ihsan ihsan

Pakistan dikkat irandan sonra sıra sana geliyor türkiye Pakistan iran ırakla 4 lü pakt kur abd Israil oyununu boz

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evet3
hayır0
cevapla 02.01.2018 12:59
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