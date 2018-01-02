Ölümsüz aşk!

Amerika'da yaşayan bir çiftin aşk hikayesi, herkesin yüreğini dağladı. Connecticut eyaletinde yaşayan David ve HeatherMosher (31) 3 yıl önce aşk yaşamaya başladı. Ancak genç kadın geçen yıl kansere yakalandı. Bunun üzerine çift bir an önce evlenmek için düğmeye bastı. 30 Aralık 2017'ye nikah tarihi alındı. Ancak doktorlar, Heather'ın o güne kadar yaşamayacağını açıkladı. Bunun üzerine damat, nikah tarihini 23 Aralık'a aldı. Böylece genç aşıklar geçen hafta dünyaevine girmenin mutluluğunu yaşadı. Fakat nikah töreninden 18 saat sonra Heather Mosher, daha fazla dayanamadı. Hayata gözlerini kapadı.
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