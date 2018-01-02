 ;
Yol Durumu
  1. Sofra yetim kaldı
  2. En Hawaii kutlama!

Melania çiçek açtı

First Lady, yeni yıl balosuna, Türk modacı ’nun hazırladığı çiçekli elbise ile katıldı. Davetliler gözünü ondan ayıramadı

Melania çiçek açtı
ABD Başkanı Donald Trump, yeni yıl için düzenlenen baloya eşi Melania ve oğlu Barron ile katıldı. Gecede gözler yine First Lady'e odaklandı. Herkes üzerindeki kıyafeti tartıştı. Eski modelin kıyafet seçimine dikkat ettiği hatırlatıldı. Kırmızı halıda yürürken üzerindeki elbisenin, modaya uygun olduğu yorumları yapıldı. Sonunda gerçek ortaya çıktı. Kıyafeti, Cambridge Düşesi Kate Middleton ve İvanka'nın da aralarında olduğu dünya ünlülerini giydiren Türk modacı 'nun hazırladığı anlaşıldı. Emery çiçek işlemeli, pul oymalı kıyafetin fiyatının da 4 bin dolar olduğu açıklandı. Gecede Melania'nın yumuşak tonlu makyajı ve uzun saçlarıyla dikkat çektiği de hatırlatıldı.



Erdem Moralıoğlu, tasarımlarında sıkça kullandığı çiçek baskılı kumaşlardan dolayı dünya moda camiasında 'çiçeklerin efendisi' olarak biliniyor.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar