Melania çiçek açtı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni yıl için düzenlenen baloya eşi Melania ve oğlu Barron ile katıldı. Gecede gözler yine First Lady'e odaklandı. Herkes üzerindeki kıyafeti tartıştı. Eski modelin kıyafet seçimine dikkat ettiği hatırlatıldı. Kırmızı halıda yürürken üzerindeki elbisenin, modaya uygun olduğu yorumları yapıldı. Sonunda gerçek ortaya çıktı. Kıyafeti, Cambridge Düşesi Kate Middleton ve İvanka'nın da aralarında olduğu dünya ünlülerini giydiren Türk modacı Erdem Moralıoğlu'nun hazırladığı anlaşıldı. Emery çiçek işlemeli,pul oymalı kıyafetinfiyatının da 4bin dolar olduğuaçıklandı. Gecede Melania'nın yumuşak tonlu makyajı ve uzun saçlarıyla dikkat çektiği de hatırlatıldı.
Erdem Moralıoğlu, tasarımlarında sıkça kullandığı çiçek baskılı kumaşlardan dolayı dünya moda camiasında 'çiçeklerin efendisi' olarak biliniyor.
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