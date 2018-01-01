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Kim 'un yeni yıl dileği: Nükleer savaş!

'nin lideri Kim , yeni yıl nedeniyle yayınladığı mesajda 'yi yine nükleerle tehdit etti.

Kim Jong Unun yeni yıl dileği: Nükleer savaş!

lideri Kim devlet televizyonunda yayınlanan yeni yıl mesajında 'ni vuracak kapasitede nükleer silahları olduğunu söyledi.

ABD BİZE SAVAŞ BAŞLATAMAZ
Amerika Birleşik Devletleri anakarasında her noktayı vurma kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Kim Jong Un, ", Kuzey Kore'ye karşı asla bir savaş başlatamaz" dedi.

"BU BİR TEHDİT DEĞİL"
Çalışma masasında nükleer silahları ateşleme düğmesi bulunduğunu duyuran Kuzey Kore lideri, "Bu bir tehdit değil, sadece gerçeklik" ifadesini kullandı.

DİYALOĞA AÇIĞIZ
Nükleer silahları sadece ülkesinin güvenliği tehdit edilirse kullanacağını belirten Kim Jong Un, Güney Kore ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini de belirtti.

Öte yandan Kuzey Koreli lider, Güney Kore'de düzenlenecek kış olimpiyatlarına bir heyet gönderilmesini düşüneceğini açıkladı. Kim Jong Un, Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde düzenlenecek kış olimpiyatları için, "Umarım, Pyeongchang Kış Olimpiyatları başarılı olur." dedi
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi 09:20
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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ali ali

bana insanca yaşam hakkı tanımayanların yaşam hakkı da olmamalı rahat gün yüzü görmemeli katliamcı işgalci istilacı sürgüncü devletlere karşı her türlü faaliyet mübahtır yaşa kim yaşa sen ki devlet vatan ve milletini savunuyorsun

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.01.2018 12:10
ihsan ihsan

iyi etmiş dinsizin hakından imansız gelir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.01.2018 11:00
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