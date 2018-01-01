Kuzey Kore lideri Kim Jong Un devlet televizyonunda yayınlanan yeni yıl mesajında Amerika Birleşik Devletleri'ni vuracak kapasitede nükleer silahları olduğunu söyledi.
ABD BİZE SAVAŞ BAŞLATAMAZ
Amerika Birleşik Devletleri anakarasında her noktayı vurma kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Kim Jong Un, "ABD, Kuzey Kore'ye karşı asla bir savaş başlatamaz" dedi.
"BU BİR TEHDİT DEĞİL"
Çalışma masasında nükleer silahları ateşleme düğmesi bulunduğunu duyuran Kuzey Kore lideri, "Bu bir tehdit değil, sadece gerçeklik" ifadesini kullandı.
DİYALOĞA AÇIĞIZ
Nükleer silahları sadece ülkesinin güvenliği tehdit edilirse kullanacağını belirten Kim Jong Un, Güney Kore ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini de belirtti.
Öte yandan Kuzey Koreli lider, Güney Kore'de düzenlenecek kış olimpiyatlarına bir heyet gönderilmesini düşüneceğini açıkladı. Kim Jong Un, Güney Kore'nin Pyeongchang şehrinde düzenlenecek kış olimpiyatları için, "Umarım, Pyeongchang Kış Olimpiyatları başarılı olur." dedi
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bana insanca yaşam hakkı tanımayanların yaşam hakkı da olmamalı rahat gün yüzü görmemeli katliamcı işgalci istilacı sürgüncü devletlere karşı her türlü faaliyet mübahtır yaşa kim yaşa sen ki devlet vatan ve milletini savunuyorsun
iyi etmiş dinsizin hakından imansız gelir
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