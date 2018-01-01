 ;
Yol Durumu
  1. Beş belası!
  2. 2018'e ilk onlar girdi

İşte Katil 'in 'ye yönelttiği suçlamalar

Sokağına kadar gelen askerlerinin karşısına dikilen 16 yaşındaki Filistinli a beş ayrı saldırı ve taş atma gibi suçlamalar yöneltiliyor.

İşte Katil İsrailin Temimiye yönelttiği suçlamalar

, gözaltına aldığı Filistinli Ahed 'nin güvenlik güçlerine saldırıdan yargılanacağını duyurdu.

Haaretz gazetesinin son dakika olarak verdiği habere göre, 16 yaşındaki a yöneltilen suçlamalar arasında beş kez askerlere saldırı ve taş atmak gibi maddeler var.

ANNESİNE DE SORUŞTURMA AÇILDI
Ahed'in annesi Neriman Temimi için de sosyal medya yorumları nedeniyle soruşturma açıldı.

İsrail savcılığı, Temimi'nin kuzeni Nur Naci Temimi'nin kefaletle serbest bırakılmasına bugün itirazda bulunmuştu.

Hanzala Cesaret Ödülü sahibi Ahed Temimi ile annesi Neriman, halen gözaltında. İsrail makamları, sorgunun devam etmesi için gözaltı süresini uzatmıştı.

Yaklaşık 7 bin Filistinliyi hapishanelerinde tutan İsrail, askerlerine kafa tutan cesur kız Temimi'yi 19 Aralık'ta gözaltına almıştı.
Ahed Temimi, bundan altı yıl önce ağabeyinin gözaltına alınması sırasında askerlerin karşısına dikilmiş ve dünyada gündem olmuştu.
Etiketler: , ,
  • 01 Ocak 2018, Pazartesi 19:49
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar