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'den 'daki olaylarla ilgili açıklama

Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, lı göstericilerin özgürlük ve demokrasi mücadelesini kazanmasını umduğunu söyledi.

İsrailden İrandaki olaylarla ilgili açıklama

Bir radyosuna demeç veren İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, "'ın iç meselelerine karışmıyoruz ancak İran halkının "özgürlük ve demokrasi mücadelesini" kazanmasını gönülden temenni ediyorum" dedi.

"PROTESTOCULAR KAZANIRSA İSRAİL'E YÖNELİK TEHDİTLER ORTADAN KALKAR"
Bakan, İran halkının özgürlük ve "demokrasi mücadelesini" kazanması halinde İsrail ve bölge geneline yönelik tüm tehditlerin ortadan kalkacağını savundu.

'TRUMP'IN TUTUMU İÇ DURUMU DA ETKİLİYOR'
İsrail'in üçüncü ülkelerin iç meselelerine müdahale etmeme ilkesine bağlı olduğunu ve bu nedenle ABD Başkanı Donald 'ın aksine İran'daki gösterilerin devamını açıkça talep etmeyeceğini kaydeden Katz, "Başkan Trump'ın nükleer anlaşmaya karşı takındığı sert tutum, anlaşmayı gözden geçirmesi ve Tahran'ı yaptırımlarla tehdit etmesi, hiç şüphe yok ki, iç durumu da etkiliyor" diye ekledi.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi 18:37
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