2018'e ilk onlar girdi

Yeni yıla ilk giren ülkeler Yeni Zelanda ve Avustralya oldu. Dakikalarca havai fişek gösterileri yapıldı. Avustralya'da dünyaca ünlü Sydney opera binası çevresindeki kutlamalar, televizyon ekranlarına yansıdı. Yeni Zelanda da, Auckland kentindeki Sky Tower'dan atılan havai fişeklerle 2018'e "merhaba" dedi. İki ülkeGüney yarım kürede bulunuyor.Türkiye saati ile 14.00'dayeni yılı karşılayan Yeni Zelendave Avustralya'da şuan yazmevsimi yaşanıyor.
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