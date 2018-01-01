 ;
Yol Durumu
  1. BM'de tüm dünyayı endişelendiren '2018' mesajı!
  2. “Eylemlere izin vermeyeceğiz”

2018'e ilk onlar girdi

2018e ilk onlar girdi
Yeni yıla ilk giren ülkeler Yeni Zelanda ve Avustralya oldu. Dakikalarca havai fişek gösterileri yapıldı. 'da dünyaca ünlü Sydney opera binası çevresindeki kutlamalar, televizyon ekranlarına yansıdı. da, Auckland kentindeki Sky Tower'dan atılan havai fişeklerle 2018'e "merhaba" dedi. İki ülke Güney yarım kürede bulunuyor. Türkiye saati ile 14.00'da yeni yılı karşılayan Yeni Zelenda ve Avustralya'da şuan yaz mevsimi yaşanıyor.
Etiketler: ,
  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar