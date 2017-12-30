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'de 12 katlı binada

'nin kentinde 12 katlı bir binada çıktı. İtfaiye ekiplerinin, paniğe neden olan yangına müdahelesi sürüyor.

İngilterede 12 katlı binada yangın
'ın kuzey kesimindeki ARNDALE alışveriş merkezi yakınındaki 12 katlı bir apartmanın 9'uncu katında, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler kısa sürede üst kata da sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.




Binadakiler tahliye edilirken, dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı. Yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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  • 30 Aralık 2017, Cumartesi 22:51
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