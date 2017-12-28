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World’ten iyi haber

TRT World’ten iyi haber
Myanmar polisi, World için çalışan biri Singapur, biri Malezya ve ikisi vatandaşı hakkındaki suçlamaların düşürüleceğini açıkladı. Gazetecilerin "devlet güvenliğini tehdit etmediklerinin anlaşıldığı" belirtildi. Ekip, izinsiz çekim yaptıkları iddiasıyla Ekim ayından bu yana tutuklu yargılanıyordu.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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