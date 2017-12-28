Kuzey Koreli askerin kanında bulunan madde şok etti

İddia, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzelerinin (ICBM) başlıklarına şarbon koyma denemeleri yapmaya başladığı yönündeki bir başka iddianın ardından geldi.

Güney Kore merkezli Channel A televizyonunun adı açıklanmayan Güney Koreli bir istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberine göre, bu yıl Kuzey Kore'den Güney'e kaçan askerlerden birinin kan dolaşımında şarbon antikorlarına rastlandı.