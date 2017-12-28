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li askerin kanında bulunan madde şok etti

'den Güney'e kaçan askerlerin birinin kanında antikorları tespit edildi. Bu tespit sonrası Kuzey Kore, kıtalararası lere şarbon yerleştirdiğine dair iddialar ortaya atıldı.

Kuzey Koreli askerin kanında bulunan madde şok etti

İddia, 'nin kıtalararası lerinin (ICBM) başlıklarına koyma denemeleri yapmaya başladığı yönündeki bir başka iddianın ardından geldi.

merkezli Channel A televizyonunun adı açıklanmayan Güney Koreli bir istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberine göre, bu yıl Kuzey Kore'den Güney'e kaçan askerlerden birinin kan dolaşımında şarbon antikorlarına rastlandı.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe 07:04
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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d&#252;r&#252;st dürüst

K.Kore kominist,terörist .......vs .diğelim ancak ABD nin yanında melek sayılır.Dünyadaki bütün rezillikler toplansa ABD nin yanında devede-tüy sayılır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 28.12.2017 11:17
LD LD

abd haclı sıyonıslerın yenı yalan uydurma haberlerınden her zmaan savaş cıkarmak ıcın abd yaptığı yalan haberler arap dunyasını bu yalanlarla ıle kan golune cevıirdı bu soysuz abd

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 28.12.2017 10:00
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