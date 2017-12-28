Kuzey Koreli askerin kanında bulunan madde şok etti

İddia, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzelerinin (ICBM) başlıklarına şarbon koyma denemeleri yapmaya başladığı yönündeki bir başka iddianın ardından geldi.
Güney Kore merkezli Channel A televizyonunun adı açıklanmayan Güney Koreli bir istihbarat yetkilisine dayandırdığı haberine göre, bu yıl Kuzey Kore'den Güney'e kaçan askerlerden birinin kan dolaşımında şarbon antikorlarına rastlandı.
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K.Kore kominist,terörist .......vs .diğelim ancak ABD nin yanında melek sayılır.Dünyadaki bütün rezillikler toplansa ABD nin yanında devede-tüy sayılır.
abd haclı sıyonıslerın yenı yalan uydurma haberlerınden her zmaan savaş cıkarmak ıcın abd yaptığı yalan haberler arap dunyasını bu yalanlarla ıle kan golune cevıirdı bu soysuz abd
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