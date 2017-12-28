 ;
Yol Durumu
  1. Kuzey Koreli askerin kanında bulunan madde şok etti

'de şiddetli patlama! Çok sayıda ölü var...

Afganistan’ın başkenti 'in merkezinde bir Şii kültür merkezine gerçekleştirilen intihar saldırısında 40 kişinin öldüğü 30’dan fazla yaralı olduğu belirtiliyor.

Afganistan'ın başkenti 'in merkezinde bir Şii kültür merkezine gerçekleştirien intihar saldırısında 40 kişinin öldüğü 30'dan fazla yaralı olduğu belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi Pajhwok Afghan News'e yaptığı açıklamada çoğu sivil 40 kişinin hayatını kaybettiğini, patlamada 30 kişinin yaralandığını söyledi.

Isteqlala Hastanesi yetkilileri de hastaneye 10 ölü ve 20 yaralı getirildiğini teyit ediyor.

Kabil'de Şii kültür merkezini hedef alan saldırıda can kaybının yükselmesinden endişe ediliyor.

Ekim ayında bir Şii camiine yapılan intihar saldırısında da en az 39 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler:
  • 28 Aralık 2017, Perşembe 10:37
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
ayhnkrblt ayhnkrblt

ABD teröristleri ile birlikte bir müddet buradan dünyaya zulmedecek sanırım. Allah bunları kahretsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 28.12.2017 10:42
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar