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temizliği

FETÖ temizliği
Son yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile ordudan 637 asker ihraç edildi. 327 ihraç ile en fazla ordudan atılmanın gerçekleştiği kuvvetin Hava Kuvvetleri olduğu bildirildi. Birçok subay ve astsubayın ihracının yer aldığı listede, istihbaratta görevli 25 askerlerin de yer alması dikkat çekti.

Ahmet TOPAL
Etiketler:
  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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