Broş işler!

Kraliyet Ailesi üyelerinin bazıları, Prens Harry’nin nişanlısı Meghan Markle’yı hedef aldı. Prenses Michael, babası zenci olan gelin adayının karşısına, zenci karşıtı bir broşla çıktı. Tepki alınca geri adım attı
İngilere ahtının beşinci sıradaki varisi Prens Harry, ABD'li oyuncu Meghan Markle ile nişanlandı. Bu ilişkinin başlamasından itibaren Kraliyet Ailesi'nde sular durulmadı. Markle'ninHarry'den 3 yaşbüyük olması,melez olmasıve başından birevlilik geçmesinedeniyleKraliyet ailesiilk başta bubirlikteliğe karşı çıktı. Bunlar arasında Kraliçe'nin kuzeni Kent Prensesi Michael de vardı. Prenses katıldığı davette gelin adayı Markle'nin karşısına zenci karşıtı bir broşla çıktı. Blackamoor isimli bu broş, 18'inci Yüzyıl'da zenci karşıtı kullanılan bir akımın parçasıydı. Gelin adayı Meghan Markle'ı rencide eden broşu takan Kent Prensesi'ne tepki yağdı. Protesto edilen Kent Prensesi, konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. Broşun hediyeolduğunu, daha önce dedefalarca taktığını, başka biramacı olmadığını anlattı. Ancak bu açıklama samimi bulunmadı.
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