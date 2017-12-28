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Broş işler!

üyelerinin bazıları, ’nin nişanlısı ’yı hedef aldı. Prenses Michael, babası zenci olan gelin adayının karşısına, zenci karşıtı bir broşla çıktı. Tepki alınca geri adım attı

Broş işler!
İngilere ahtının beşinci sıradaki varisi , ABD'li oyuncu ile nişanlandı. Bu ilişkinin başlamasından itibaren 'nde sular durulmadı. Markle'nin Harry'den 3 yaş büyük olması, melez olması ve başından bir evlilik geçmesi nedeniyle Kraliyet ailesi ilk başta bu birlikteliğe karşı çıktı. Bunlar arasında Kraliçe'nin kuzeni Kent Prensesi Michael de vardı. Prenses katıldığı davette gelin adayı Markle'nin karşısına zenci karşıtı bir broşla çıktı. Blackamoor isimli bu broş, 18'inci Yüzyıl'da zenci karşıtı kullanılan bir akımın parçasıydı. Gelin adayı Meghan Markle'ı rencide eden broşu takan Kent Prensesi'ne tepki yağdı. Protesto edilen Kent Prensesi, konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. Broşun hediye olduğunu, daha önce de defalarca taktığını, başka bir amacı olmadığını anlattı. Ancak bu açıklama samimi bulunmadı.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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