Bi dünya zengin

Milyarder Endeksi açıklandı. Buna göre, dünyanın en zengin 500 kişisinin, 27 Aralık 2016'da 4,4 trilyon dolar olan serveti, 26 Aralık2017 itibariyle yüzde 23 artarak5.3 trilyon dolara ulaştı. ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 34.2 milyar dolar olan serveti 99.6 milyar dolara servete ulaştı. Bezos, 2013 yılından bu yana dünyanın en zengin kişisi olan Microsoft'un kurucusu, 91.3 milyar dolara sahip Bill Gates'in unvanını elinden aldı. Facebook'un kurucu ortağı Mark Zuckerberg'in serveti ise yüzde 45 artarak 73.6 milyar dolara ulaştı. 49 ülke zenginlerinin yer aldığı listede, 38 Çinli milyarder var. ABD'den ise 159 isim bulunuyor. 60 milyarder iseservet kaybı yaşadı. Listeden çıktı.
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