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Abbas’tan cesur kıza övgü

Abbas’tan cesur kıza övgü
askerleri, çocukları bile hapse gönderdi. 'in cesur kızı olarak ünlenen "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi Ahed et-Temimi'yi (16), annesi ve kuzeniyle birlikte kelepçeledi. Filistin Devlet Başkanı 'ın, Ahed et-Temimi'nin babası Basim et-Temimi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Baba Temimi'yi arayan Abbas, Yahudi yerleşim birimleri ve işgal karşıtı düzenlenen gösterilere devamlı katılan Ahed ve ailesinden övgüyle söz etti. Baba Temimi de kızının işgale meydan okumaya devam edeceğini söyledi. Bu arada Filistin direnişinin sembol isimlerinden olan 16 yaşındaki Fevzi El Cundi kefaletle serbest bırakıldı.
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  • 28 Aralık 2017, Perşembe
  • Gazete
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