 ;
Yol Durumu
  1. Kraliyet ailesinde neler oluyor?
  2. ABD'den Filistin'e küstah teklif

Rusya'da fabrikaya silahlı baskın!

Moskova yakınlarındaki bir fabrikaya elinde silahla gelen saldırgan, en az bir kişiyi öldürdü. Olay yerine kimseyi yaklaştırmayan polis, saldırganla pazarlık yapmaya hazırlanıyor.

Rusyada fabrikaya silahlı baskın!

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir şekerleme fabrikasına gelen saldırgan, silahıyla ateş açmaya başladı.

İçişleri Bakanlığı, saldırganın bir kişiyi öldürdüğünü ve birçok çalışanı da rehin aldığını bildiriyor.

Yerel eminyet yetkilileri, saldırganla pazarlık yapmak için bir iletişim kanalı bulmaya çalışıyor.

Sabah saat 09.13 sularında meydana gelen saldırının gerçekleştiği yer, Ilovaiskaya sokağında.

Fabrika çevresini kordona alan polis, olay yerine kimseyi yaklaştırmıyor.

Rus basını, silahlı saldırganın fabrikanın eski sahibi Ilya Averyanov olduğunu aktarıyor.
  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 11:24
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar