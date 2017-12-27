'Para'bistan tahliyesi

Suudi Arabistan'da milyarlarca dolar yolsuzluk yaptığı iddiasıyla 5 Kasım'da gözaltına alınan aralarında 11 prensin de bulunduğu 200 üst düzey yetkiliden 23'ü serbestbırakıldı. Riyad'taki lüks Ritz- Carlton Oteli'nde tutuklu bulunan kişiler, dün akşam saatlerinde tahliye edildi. Serbest kalanların isimleri açıklanmadı. Bodrum aşığıolarak bilinen Prens Talal'ın,özgürlüğüne kavuşanlar arasındaolup olmadığı bilinmiyor. Suudi Arabistan'da gözaltına alınan prenslere malvarlıklarını Riyadyönetimine devretmelerihalinde serbest bırakılmateklifinin götürüldüğübildirilmişti. Gözaltındaki bir çok kişi, bu teklife hayır demişti.
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