 ;
Yol Durumu
  1. ABD'den Filistin'e küstah teklif
  2. ‘Oren’tisiz güç!

'Para'bistan tahliyesi

Parabistan tahliyesi
'da milyarlarca dolar yolsuzluk yaptığı iddiasıyla 5 Kasım'da gözaltına alınan aralarında 11 prensin de bulunduğu 200 üst düzey yetkiliden 23'ü serbest bırakıldı. Riyad'taki lüks Ritz- Carlton Oteli'nde tutuklu bulunan kişiler, dün akşam saatlerinde tahliye edildi. Serbest kalanların isimleri açıklanmadı. Bodrum aşığı olarak bilinen Prens Talal'ın, özgürlüğüne kavuşanlar arasında olup olmadığı bilinmiyor. Suudi Arabistan'da gözaltına alınan prenslere mal varlıklarını Riyad yönetimine devretmeleri halinde serbest bırakılma teklifinin götürüldüğü bildirilmişti. Gözaltındaki bir çok kişi, bu teklife hayır demişti.
Etiketler: ,
  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar