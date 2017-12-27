‘Oren’tisiz güç!

İSRAİL terörüne bir milletvekili daha eklendi. Oren Hazan adlı vekil, İsrail hapishanelerinde mahkum edilen yakınlarını ziyarete giden aileleri taşıyan otobüse bindi. Bu sırada bir mahkum annesinin karşısına geçerek "Senin oğlun bir köpek. O bir köpek. Gidip o pisliği hapishanede ziyaret ediyorsun" dedi. Bir diğer mahkum annesi Hazan'a cevap vermek isteyince, seviyesiz vekilin, ona dönerek "Bundan sonrasizin ziyaret hakkınızı elindenalacağımdan emin olabilirsiniz. Sizin buraya girmemeniz için her türlü çabayı göstereceğim. Burada istenmiyorsunuz" dediği görüldü. Hazan olaydan önce İsrail bayraklı bir fotoğrafını Twitter'a koyup, mahkum yakınlarını beklediğini kastederek "Hayvan ailelerini taşıyan otobüsü beklediğini" yazdı. İsrailli profesör Nruit Pelet-Elhanan, 47 dakikalık bir röportaj vererek, ülkede ırkçılığın çocuklara 3 yaşından beri dikte edildiğini gösterdi.
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