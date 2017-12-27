Kraliyet ailesinde neler oluyor?

Kraliçe Elizabeth geleneksel Noel konuşması için odasında kameralar karşısına geçti. Odada tüm aile bireylerinin hatta yeni gelin Meghan Markle'nin bile fotoğrafları görünebiliyordu, iki kişi hariç...
Kraliçe Elizabeth geleneksel Noel konuşması için odasında kameralar karşısına geçti. Odada tüm aile bireylerinin hatta yeni gelin Meghan Markle'nin bile fotoğrafları görünebiliyordu, iki kişi hariç...
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