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Kraliyet ailesinde neler oluyor?




Kraliçe Elizabeth geleneksel Noel konuşması için odasında kameralar karşısına geçti. Odada tüm aile bireylerinin hatta yeni gelin Meghan Markle'nin bile fotoğrafları görünebiliyordu, iki kişi hariç...
  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 12:06
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