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Kara büyü: Barbie

Kara büyü: Barbie
Afrika kökenli ABD'li model Lolita Makuey, kusursuz güzel olarak ün yaptı. Büyük gözleri, mükemmel elmacık kemikleri, dolgun dudakları ve pürüzsüz cildiyle, tam Barbie'yi anımsattı. Hayranları ona "Siyah Barbie" demeye başladı. Böylece sosyal medyada takipçi sayısı, tam 501 bine kadar ulaştı. Ancak Makuey'in özel hayatı hakkında hiç kimse bir şey bilmiyor. Ne yaşı belli, ne de ikamet yeri...
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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