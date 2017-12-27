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Elektrik çarptı

Elektrik çarptı
ABD Pensilvanya'da yaşayan Mary Horomanski, elektrik faturasını görmek için girdiği internet sitesine girdi. Şirketin kestiği 284 milyar dolarlık faturayı görünce şok geçirdiğini anlatan Horomanski, "Gözlerim yerinden fırladı. Noel için ışıklandırma yapmıştık, onları asarken yanlışlık yaptığımızı düşündüm" dedi. Faturanın tamamının 2018'in kasım ayına kadar ödenmesi isteniyordu. Büyür panik yaşayan Horomanski, hemen dağıtım şirketini aradı. Hatasını kabul eden şirket Horomanski'e 284 dolarlık yeni elektrik faturası gönderdi. Horomanski, faturayı gördükten sonra oğlundan yeni yıl hediyesi olarak kalp atış hızını gösteren ölçüm monitörü almasını istediğini söyledi!




Mary Horomanaski, faturayı görünce az daha kalp krizinden ölecekti.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba
  • Gazete
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