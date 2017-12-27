Elektrik çarptı

ABD Pensilvanya'da yaşayanMary Horomanski, elektrikfaturasını görmek için girdiği internetsitesine girdi. Şirketin kestiği 284milyar dolarlık faturayı görünceşok geçirdiğini anlatan Horomanski,"Gözlerim yerinden fırladı. Noeliçin ışıklandırma yapmıştık, onlarıasarken yanlışlık yaptığımızıdüşündüm" dedi. Faturanıntamamının 2018'in kasım ayına kadarödenmesi isteniyordu. Büyür panikyaşayan Horomanski, hemen dağıtımşirketini aradı. Hatasını kabul edenşirket Horomanski'e 284 dolarlıkyeni elektrik faturası gönderdi.Horomanski, faturayı gördüktensonra oğlundan yeni yıl hediyesiolarak kalp atış hızını gösteren ölçümmonitörü almasını istediğini söyledi!
Mary Horomanaski, faturayı görünce az daha kalp krizinden ölecekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.