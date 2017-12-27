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, 'e yönelik uluslararası uçuş yasağının süresini uzattı

Uluslararası Havalimanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Sivil Havacılık Kurumu'nun Erbil'e uluslararası uçuş yasağını 28 Şubat tarihine kadar tekrar uzattığı ifade edildi.

Irak hükümetinden flaş karar! 2 ay uzatıldı

merkezi hükümetinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki () Uluslararası Havalimanına yönelik uluslararası uçuş yasağının süresini 2 ay daha uzattığı belirtildi.

Erbil Uluslararası Havalimanının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak Sivil Havacılık Kurumu'nun Erbil'e uluslararası uçuş yasağını 28 Şubat tarihine kadar tekrar uzattığı ifade edildi.

Açıklamada havalimanında iç hatların yanı sıra onaylanması halinde diplomatik, askeri ve insani yardım için uçak seferlerinin yapılabileceği kaydedildi.

Irak merkezi hükümeti, IKBY'nin 25 Eylül tarihinde gayrimeşru referandumu düzenlemesini gerekçe göstererek bir takım yaptırım kararı almıştı.

Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferleri 29 Eylül tarihinde askıya alınmıştı.
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  • 27 Aralık 2017, Çarşamba 22:51
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