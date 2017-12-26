Elon oğlu yapıyor!

Tesla'nın CEO'su Elon Musk ve sevgilisi Amber Heard, 4 aylık ayrılığın ardından yeniden bir araya geldi. Los Angeles'taki bir restoranın çıkışında birlikte görüntülendi. Musk, ayrılık sonrası çok acı çektiğini ve Amber'i çok özlediğini defalarca dile getirmiyti. Amber'in adı ise Brad Pitt ile gündeme gelmişti. Musk'ın birleşme hediyesi olarak Charlize Theron'un 2016 Oscar'ında taktığı ve o gecenin en iyi mücevheri seçilen kolyeyi Heard için özel olarak yaptırdığı öğrenildi. Harry Winston imzası taşıyan elmas kolyenin fiyatının 4,3 milyon dolar olduğu belirtildi.
Elon Musk, son olarak gizlice kurduğu okulla gündeme geldi. 'Ad Astra' (Yıldızlara doğru) isimli okulun ilk öğrencilerinin de Musk'ın 5 çocuğu olduğu öğrenildi. 30 öğrencinin eğitim gördüğü okula kayıt yaptırabilmek için çocukların ilk olarak, IQ testi yapıldığı belirtildi. Pek çok seçkin ailenin çocuklarını bu okula yazdırmak istediği ve bunun için adeta bir savaş verdiği öğrenildi.
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