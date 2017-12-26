Bir mısırın hatırı

YOZGAT'ın Aşağıtekke Köyü'nde yaşayan Şükrü Nayim, 1974'de köyde ev yapan müteahhit Osman Usta'yı evinde ağırladı. Ona közde mısır ve çay ikramı yaptı. Osman Usta, misafirperverliğinden çok etkilendiği Şükrü Amca'ya hiçbir masraf almadan ev yaptı. Müteahhitin fotoğrafını 43 yıldır cebinde taşıyan Şükrü Amca, "Bana iki katlı ev yaptı, ücret almadı. "Senin borcun bir közlenmiş mısırla ödendi" dedi. Allah ondan razı olsun" dedi.



■ Ali ALTUNDAŞ