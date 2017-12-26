2018’de çin’i gördü

BULGAR kahin Baba Vanga, öngörüleriyle ünlendi. 1996'da 85 yaşındayken hayatını kaybeden Vanga, 11 Eylül saldırısı, 2004 yılındaki tsunamı felaketi, İngiltere'nin AB'den ayrılması ve DEAŞ terör örgütünü yıllar önceden bildi. 2018 yılına girmeye sayılı günler kala, gözler bir kez daha kahine çevrildi. BabaVanga'nın 2018 yılı için iki kehaneti dikkat çekti. Bunlardan ilki, Çin'in ABD'yi geçerekdünyanın yeni 'süpergücü' olacağı idi. İkincisi ise Venüs'te yeni bir enerji türünün keşfedilmesiydi. Dünyaca ünlü kahinin bu öngörüleri şimdiden sosyal medyanın gündemine girdi. Bazıları Baba Vanga'nın görüşlerini desteklerken bazıları bu kehanetlere inanmadıklarını söyledi.
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