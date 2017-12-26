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200 üst düzey yetkiliden 23'ü serbest bırakıldı

'da gözaltına alınan 200 üst düzey yetkiliden 23'ü serbest bırakıldı

200 üst düzey yetkiliden 23ü serbest bırakıldı
Suudi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Suudi yolsuzlukla mücadele operasyonu kapsamında gözaltına alınan 200 yetkiliden 23'ü serbest bırakıldı. Serbest bırakılan yetkililerin kimlikleri henüz açıklanmadı.
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  • 26 Aralık 2017, Salı 21:16
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