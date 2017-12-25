Pep’e isyan suçlaması

Katalonya'dakierkenseçimlerde ayrılıkçıpartiler hükümetikuracak çoğunluğaulaştı. TutuklanmakorkusuylaBelçika'ya kaçan Eski Katalonya Özerk Yönetimi BaşkanıCarles Puigdemont, Brüksel'de zafer konuşması yaptı.Puigdemont, "Seçimleri Katalan Cumhuriyeti kazandı.İspanya devleti yenildi. İspanya Başbakanı Mariano Rajoyve müttefikleri kaybetti" dedi. Kabak ise ManchesterCity'nin başındaki ünlü teknik direktör Pep Guardiola'yapatladı. 11 Haziran'da Katalonya'da düzenlenengösterilerde bölgenin bağımsızlığına yönelik bir bildiriokuyan Guardiola hakkında devlete isyan etmeksuçuyla soruşturma açıldığı öğrenildi.
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