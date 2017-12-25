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Pep’e isyan suçlaması

Pep’e isyan suçlaması
Katalonya'daki erken seçimlerde ayrılıkçı partiler hükümeti kuracak çoğunluğa ulaştı. Tutuklanma korkusuyla Belçika'ya kaçan Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, Brüksel'de zafer konuşması yaptı. Puigdemont, "Seçimleri Katalan Cumhuriyeti kazandı. İspanya devleti yenildi. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ve müttefikleri kaybetti" dedi. Kabak ise Manchester City'nin başındaki ünlü teknik direktör 'ya patladı. 11 Haziran'da Katalonya'da düzenlenen gösterilerde bölgenin bağımsızlığına yönelik bir bildiri okuyan Guardiola hakkında devlete isyan etmek suçuyla soruşturma açıldığı öğrenildi.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi
  • Gazete
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