Guatemala da İsrail ile anlaştı!

Resmi Facebook hesabından yaptığı paylaşımla Kudüs kararını açıklayan Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için Şansölye'ye talimat verdiğini açıkladı.

"TALİMATLARI VERDİM"

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile yaptığı görüşme hakkında, "İsrail devletinin kurulmasına yardım eden bir ulus olarak harika işlerden bahsettik. En önemli konuysa, Guatemala Elçiliği 'nin Kudüs'e dönmesi. Bu yüzden ben de Şansölye'ye talimatları verdim" ifadelerini kullandı.

ABD - İSRAİL ORTAKLIĞINDAN YANA OLMUŞTU

Morales, ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak için talimat verdiğini açıkladı. BM'de ret oyu veren 9 ülkeden biriydi.

Oylamada ABD ve İsrail'in yanı sıra, sadece Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau tasarıya karşı oy kullanmıştı.