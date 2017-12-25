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da ile anlaştı!

Başbakanı Binyamin Netenyahu ile görüşen Devlet Başkanı , ülkesinin Büyükelçiliğini 'e taşıyacağını duyurdu.

Guatemala da İsrail ile anlaştı!

Resmi Facebook hesabından yaptığı paylaşımla kararını açıklayan Devlet Başkanı , Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması için Şansölye'ye talimat verdiğini açıkladı.

"TALİMATLARI VERDİM"
Başbakanı Binyamin Netenyahu ile yaptığı görüşme hakkında, "İsrail devletinin kurulmasına yardım eden bir ulus olarak harika işlerden bahsettik. En önemli konuysa, Guatemala Elçiliği 'nin Kudüs'e dönmesi. Bu yüzden ben de Şansölye'ye talimatları verdim" ifadelerini kullandı.

ABD - İSRAİL ORTAKLIĞINDAN YANA OLMUŞTU
Morales, ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak için talimat verdiğini açıkladı. BM'de ret oyu veren 9 ülkeden biriydi.

Oylamada ABD ve İsrail'in yanı sıra, sadece Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau tasarıya karşı oy kullanmıştı.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi 07:04
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