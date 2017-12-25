

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen girişimci Elon Musk'ın 4 yıl önce kurduğu ve 5 çocuğunun da eğitim gördüğü 'Ad Astra' isimli okulun yaklaşık 30 öğrencisi olduğu ve Los Angeles'ın en seçkin zenginleri ile elitlerinin, çocuklarını bu okula kaydettirebilmek için adeta savaş verdiği belirtildi.