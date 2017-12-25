Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen girişimci Elon Musk'ın 4 yıl önce kurduğu ve 5 çocuğunun da eğitim gördüğü 'Ad Astra' isimli okulun yaklaşık 30 öğrencisi olduğu ve Los Angeles'ın en seçkin zenginleri ile elitlerinin, çocuklarını bu okula kaydettirebilmek için adeta savaş verdiği belirtildi.
Elon Musk 4 yıl önce gizlice bir okul kurdu
Etiketler: Elon Musk , gizli okul
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