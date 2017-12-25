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Buzlar eridi ABD'nin ı ortaya çıktı


Grönland'da bulunan gizli ABD üssü küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkacak. Uzmanlar yıllar önce saklanan tonlarca kanserojen kimyasalın denize salınabileceğini söylüyor.
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  • 25 Aralık 2017, Pazartesi 10:56
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