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Suudi Arabistan ’i vurdu: 25 ölü

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri, ’in başkenti Sana'da hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 25 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Suudi Arabistan Yemen’i vurdu: 25 ölü

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin, 'in başkenti Sana'nın doğusunda Husileri hedef aldığı hava saldırısında 25 militan öldürülürken, 10'u yaralandı.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçlerinin, Yemen'in başkenti Sana'nın doğusunda Husileri hedef aldığı hava saldırısında 25 militan öldürülürken, 10'u yaralandı.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar 11:22
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