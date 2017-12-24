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kurbanı Haley: Rusya'ya yerini hatırlatacağız

'Vovan' ve 'Lexus' olarak bilinen Rus komedyenler, kendilerini Polonya’nın yeni Başbakanı Mateusz Morawiecki olarak tanıtarak, ABD’nin BM Daimi Temsilcisi 'e telefon sı yaptı. Komedyenler, gerçekte var olmayan 'Binomo adası'nda seçimlerin yapıldığını ve seçimlere Rusya’nın müdahale ettiğini söyledi.

Şaka kurbanı Haley: Rusyaya yerini hatırlatacağız

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi , telefon sına kurban gitti. İki Rus komedyenin işlettiği Haley, telefonda ABD'nin kurgusal Binomo adasındaki durumu yakından takip ettiğini ve Rusya'ya 'yerini hatırlatmaya' devam edeceğini söyledi.

Vovan ve Lexus olarak bilinen Rus komedyenler Vladimir Kuznetsov ve Alexey Stolyarov, kendilerini Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki olarak tanıtarak, Nikki Haley ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ŞAKA 22 DAKİKA SÜRDÜ
22 dakika süren görüşmede, Rus komedyenler Güney Çin Denizi'nde bulunduğunu söyledikleri uydurma Binomo adasındaki seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği konusunu gündeme getirdi. Haley ise ABD'nin Binomo adasındaki durumu dikkatle takip ettiğini söyledi.

Haley, komedyenlerin Binomo adasını bilip bilmediği yönündeki sorusuna ise 'Evet, biliyorum' diyerek yanıt verdi. Haley, "Durumun farkındayız, yakında izliyoruz. Güney Çin Denizi'ndeki sorunlarla ilgilendiğimiz gibi bunu da izlemeye devam edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar 12:37
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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KARTAL KARTAL

YUUUUUUUUUUH BEYİNSİZLER ÜLKESİ A B D ......................

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2017 12:52
ihpus ihpus

Nikki Haley sözcülüğü bırakıp Veto eden o küçük ülkelerin başkanları ile MİKİ flimi çeksin:))

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2017 12:48
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