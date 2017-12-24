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İsrail mahkemesi 'nin serbest bırakılması teklifini reddetti

İsrail mahkemesi, "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 16 yaşındaki Filistinli 'nin yargı sürecinde kefaletle serbest bırakılması teklifini reddetti.

İsrailden skandal karar

Ahed'in babası Basim Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, avukatlarının, kızının yargı sürecinde kefaletle serbest bırakılması için Ofer Askeri Mahkemesi'ne başvuruda bulunduğunu ifade ederek, "Mahkeme, söz konusu talebi reddetti." dedi.

Baba Temimi, kızı Ahed, eşi Neriman ve yeğeni Nur'un yargılanma kapsamında yarın Ofer Mahkemesi'nde bir duruşmanın yapılacağını aktardı.

İsrail askerleri 19 Aralık'ta ile annesi Neriman'ı, bir gün sonra sabah saatlerinde de kuzeni Nur Temimi'yi gözaltına almıştı.

"Filistinli cesur kız" olarak bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.
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  • 24 Aralık 2017, Pazar 23:33
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