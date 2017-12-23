ABD’nin tüm dünyaya ettiği tehditler havada kaldı. Trump’ın arkasında sadece Mikronezya, Palau, Nauru gibi ülkeler kaldı. Mikronezya, dün Türkiye’deki internet aramalarında ilk sıraya çıktı. Ardından mesaj verildi: Mikronezya bizim için bitmiştir
ABD'nin 'Kudüs' kararına karşı Türkiye ve Yemen öncülüğünde hazırlanan tasarı, önceki akşam Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 128 lehte oyla kabul edildi. ABD ve İsrail'in başını çektiği 9 ülke ret oyu verdi. 35 ülke ise çekimser kaldı. ABD'nin tüm tehditlerine rağmen onlarca ülke ABD'yi desteklemezken İsrail ve ABD'nin yanında sadece 7 ülke yer aldı. Bu ülkeler ise duyanları şaşırttı. Özellikle haritada kendilerinin bile yerini göstermekte zorlandığı Nauru, Palau, Marshall Adaları veMikronezya sosyal medyada günün konusu oldu. ABD ve İsrail'i sadece bu ülkelerin desteklemesi dünyayı şaşırttı. İsrail gazeteleri bile "Artıksırtımızı Mikronezya'ya yaslayarakistediğimizi yapabiliriz" yorumlarıyaptı. Bu dört ülke internet arama motorlarında ilk sıralara çıkarken en çok aranan isim Mikronezya oldu. Türkiye'deki arama rakamlarına göre Mikronezya'nın nerede olduğuna en çok Trabzon'da bakıldı. Okyanusya'da yer alan bu küçük ülkeciklerinin yerini öğrenen yurdum insanı, sonrasında sosyal medyada mesajlar verdi. Geceyi özetleyen sözler ise "Mikronezya benim için bitmiştir" oldu.
HONDURAS
Yüzölçümü: 112.492 km2
Nüfusu: 8 milyon
Başkent: Tegucigalpa
Dil: İspanyolca
GUATEMALA
Yüzölçümü: 108.889 km2
Nüfusu: 13 milyon
Başkent: Guatemala
Dil: İspanyolca
TOGO
Yüzölçümü: 56,785 km2
Nüfusu: 7,5 milyon
Başkent: Lome
Dil: Fransızca
PALAU
Yüzölçümü: 459 km2
Nüfusu: 21 bin
Başkent: Melekok
Dil: İngilizce - Palauca
NAURU
Yüzölçümü: 21 km2
Nüfusu: 13 bin
Başkent: Yaren
Dil: Nauruca
MİKRONEZYA
Yüzölçümü: 707 km2
Nüfusu: 105 bin
Başkent: Palikir
Dil: İngilizce - Çukece
MARSHALL ADALARI
Yüzölçümü: 181 km2
Nüfusu: 62 bin
Başkent: Majuro
Dil: İngilizce - Marşalca
DÜZCE 81, NAURU 82
ABD Başkanı Donald Trump'ı ciddiye alan devletler sıralı liste: Palau, Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya,... Nauru ve Togo...
Türkiye olarak Mikronezya'yı keşfettik!
Hop Trump birader, öyle kafadan ülke uydurmak yok!
Nauru, Palau, Mikronezya... Dün herkes google'da bu ülkeleri aradı...
Haritada Nauru, Mikronezya ve Palau'yu gösterecek uzmanlar aranıyor.
Mikrone zya 'yla Palau'yu korkutmuşlar yalnız :)
Mikrone zya gibi bir ülkenin ret oyu vermesi dünyanın tüm dengelerini değiştirir.
Mikrone zya diye ülke mi olur le? Amerika bu ülkeyi laboratuvarda mı üretti?
Adam lar mikro ülkeler yapıp kendilerine oy kullandırmışlar.
Alo Trump! Yeni müttefikin Mikronezya'yı duyunca insanı bir gülme tutuyor.
Kaç dolar ulan bir Mikronezya!
Arkana aldığın güçle çok dikkat çekiyorsun ABD.
Maha lle maçında yeterli adam çıkaramayınca yan mahalleden adam toplamış Trump...
Palau, Mikronezya, Nauru benim için bitmiştir daha da o ülkelere gitmem...
Kürese l mafyanın korkutabildikleri: Guatemala, Hond uras , Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Palau ve Togo.
Bir gece ansızın Düzce 81, Nauru 82, Palau 83, Togo 84...
kalan karakter 1000
105 bin dolarlık ülke bizim bir zengin çocuğunun bir yıllık eğelence parası.
abd nin müttefiklerine bak adı üstünde Mikronezya dahası kaldımı
Bu ülkelerin nüfusu ne kadar .HANGİ OTEL de kalıyorlar,TUSUNAMİ gelince DENGEde kalıyorlarmı DÜNYA nın denge sini bozabilirlermi,HİNDİSTANA veya ÇİN e gitseler GIDA sorununa katkıları olurmu.............!..............?....kaybolmaları halinde bunları KİM bulur.
Olduklari gibi görünen Göründükleri gibi olan MIKROPENEZY icin Sözüm yok. Asil Düşünülmesi gereken Münafik Araplarin Evet Oyu vermelerine Ne demeli
TRUMPISTAN ülkeleri
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