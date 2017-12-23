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benim için bitmiştir

’nin tüm dünyaya ettiği tehditler havada kaldı. Trump’ın arkasında sadece , Palau, Nauru gibi ülkeler kaldı. Mikronezya, dün Türkiye’deki internet aramalarında ilk sıraya çıktı. Ardından mesaj verildi: Mikronezya bizim için bitmiştir

Mikronezya benim için bitmiştir
ABD'nin 'Kudüs' kararına karşı Türkiye ve Yemen öncülüğünde hazırlanan tasarı, önceki akşam Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 128 lehte oyla kabul edildi. ve İsrail'in başını çektiği 9 ülke ret oyu verdi. 35 ülke ise çekimser kaldı. ABD'nin tüm tehditlerine rağmen onlarca ülke ABD'yi desteklemezken İsrail ve ABD'nin yanında sadece 7 ülke yer aldı. Bu ülkeler ise duyanları şaşırttı. Özellikle haritada kendilerinin bile yerini göstermekte zorlandığı Nauru, Palau, Marshall Adaları ve Mikronezya sosyal medyada günün konusu oldu. ABD ve İsrail'i sadece bu ülkelerin desteklemesi dünyayı şaşırttı. İsrail gazeteleri bile "Artık sırtımızı Mikronezya'ya yaslayarak istediğimizi yapabiliriz" yorumları yaptı. Bu dört ülke internet arama motorlarında ilk sıralara çıkarken en çok aranan isim oldu. Türkiye'deki arama rakamlarına göre Mikronezya'nın nerede olduğuna en çok Trabzon'da bakıldı. Okyanusya'da yer alan bu küçük ülkeciklerinin yerini öğrenen yurdum insanı, sonrasında sosyal medyada mesajlar verdi. Geceyi özetleyen sözler ise "Mikronezya benim için bitmiştir" oldu.




HONDURAS
Yüzölçümü: 112.492 km2
Nüfusu: 8 milyon
Başkent: Tegucigalpa
Dil: İspanyolca

GUATEMALA
Yüzölçümü: 108.889 km2
Nüfusu: 13 milyon
Başkent: Guatemala
Dil: İspanyolca

TOGO
Yüzölçümü: 56,785 km2
Nüfusu: 7,5 milyon
Başkent: Lome
Dil: Fransızca

PALAU
Yüzölçümü: 459 km2
Nüfusu: 21 bin
Başkent: Melekok
Dil: İngilizce - Palauca

NAURU
Yüzölçümü: 21 km2
Nüfusu: 13 bin
Başkent: Yaren
Dil: Nauruca

MİKRONEZYA
Yüzölçümü: 707 km2
Nüfusu: 105 bin
Başkent: Palikir
Dil: İngilizce - Çukece

​MARSHALL ADALARI
Yüzölçümü: 181 km2
Nüfusu: 62 bin
Başkent: Majuro
Dil: İngilizce - Marşalca



DÜZCE 81, NAURU 82

ABD Başkanı Donald Trump'ı ciddiye alan devletler sıralı liste: Palau, Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya,... Nauru ve Togo...
Türkiye olarak Mikronezya'yı keşfettik!
Hop Trump birader, öyle kafadan ülke uydurmak yok!
Nauru, Palau, Mikronezya... Dün herkes google'da bu ülkeleri aradı...
Haritada Nauru, Mikronezya ve Palau'yu gösterecek uzmanlar aranıyor.
Mikrone zya 'yla Palau'yu korkutmuşlar yalnız :)
Mikrone zya gibi bir ülkenin ret oyu vermesi dünyanın tüm dengelerini değiştirir.
Mikrone zya diye ülke mi olur le? Amerika bu ülkeyi laboratuvarda mı üretti?
Adam lar mikro ülkeler yapıp kendilerine oy kullandırmışlar.
Alo Trump! Yeni müttefikin Mikronezya'yı duyunca insanı bir gülme tutuyor.
Kaç dolar ulan bir Mikronezya!
Arkana aldığın güçle çok dikkat çekiyorsun ABD.
Maha lle maçında yeterli adam çıkaramayınca yan mahalleden adam toplamış Trump...
Palau, Mikronezya, Nauru benim için bitmiştir daha da o ülkelere gitmem...
Kürese l mafyanın korkutabildikleri: Guatemala, Hond uras , Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Palau ve Togo.
Bir gece ansızın Düzce 81, Nauru 82, Palau 83, Togo 84...
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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metin metin

105 bin dolarlık ülke bizim bir zengin çocuğunun bir yıllık eğelence parası.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.12.2017 11:40
ihsan ihsan

abd nin müttefiklerine bak adı üstünde Mikronezya dahası kaldımı

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 23.12.2017 11:35
MEHMET ALİ ILGAZLI MEHMET ALİ ILGAZLI

Bu ülkelerin nüfusu ne kadar .HANGİ OTEL de kalıyorlar,TUSUNAMİ gelince DENGEde kalıyorlarmı DÜNYA nın denge sini bozabilirlermi,HİNDİSTANA veya ÇİN e gitseler GIDA sorununa katkıları olurmu.............!..............?....kaybolmaları halinde bunları KİM bulur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet8
hayır1
cevapla 23.12.2017 09:26
Kunta Kinte Kunta Kinte

Olduklari gibi görünen Göründükleri gibi olan MIKROPENEZY icin Sözüm yok. Asil Düşünülmesi gereken Münafik Araplarin Evet Oyu vermelerine Ne demeli

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 23.12.2017 07:50
Kunta Kinte Kunta Kinte

TRUMPISTAN ülkeleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 23.12.2017 07:27
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