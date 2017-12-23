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Göz bebeği

Kerim bebek, Esad’ın borbardımanında bir gözünü kaybetti. Fotoğrafı sosyal medyaya düşünce insanlık onun için devreye girdi. Ünlü futbolcu Ribery de sol gözünü elleriyle kapatarak talihsiz yavruya destek verdi

Göz bebeği
Suriye'nin acıya doğan evlatları bitmek bilmedi... Dramın son adı Kerim'di... Dünyalar tatlısı yavru, Esad rejiminin kuşatmasındaki Doğu Guta'da dünyaya geldi. Esad'ın bombardımanı sonrası annesini ve tek gözünü kaybetti. Onun annesi, artık kardeşleriydi... Kerim'in fotoğrafı sosyal medyada yayılınca dünya bu acıyı gördü. Talihsiz yavruya gönderilen destek mesajları, uluslararası basının da en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Kerim'in dramını görenler sol gözünü kapatıp ona destek verdi. Kerim'e bir destek de Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck Ribery'den geldi. Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bayern Münih'in Fransız futbolcusu Franck Ribery, Kerim bebeğe tek gözünü kapatarak onun acısını hissetti. Ribery, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tek gözünü kapattığı bir fotoğrafını koyarak, "Kerim ile dayanışma" (SolidarityWithKarim) etiketini kullandı.


Ribery, Kerim için düzenlenen kampanyaya katıldı.
Etiketler:
  • 23 Aralık 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

Allah,ın laneti zalimlerin üzerine olsun.

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cevapla 23.12.2017 19:51
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