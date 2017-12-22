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Katil iki Türk'ü gözaltına aldı

polisinin, akşam namazından sonra Mescid-i Aksa’nın Kattanin (Pamukçular) Kapısı'nda bir grup Türk vatandaşıyla yaşanan arbedede iki Türk’ü gözaltına aldığı bildirildi.

Katil İsrail iki Türkü gözaltına aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Türk bayrağı baskılı tişört giyen ve fes takan, aralarında çocukların da bulunduğu bir grup Türk vatandaşının Mescid-i Aksa'ya çıkan Pamukçular Çarşısı'nda polisi tarafından Harem-i Şerif'e girmeleri engellendi.

İsrail polisinin, Türk vatandaşlarını durdurarak Türk bayrağı baskılı tişörtleri çıkarmalarını aksi takdirde Mescid-i Aksa'ya giremeyeceklerini söylediği belirtildi.

Bunun üzerine tepki gösteren gruba, İsrail polisinin müdahale ettiği ve yaşanan arbedenin ardından iki Türk vatandaşının gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltına alınan Türklerin, Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmek için Belçika'dan geldikleri ve çifte vatandaşlık sahibi oldukları öğrenildi.

İsrail polisi şu ana kadar olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, gözaltına alınan Türklerin Abdullah Kızılırmak ile Mehmet Kargılı olduğu belirtildi.
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  • 22 Aralık 2017, Cuma 21:08
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