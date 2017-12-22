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polisi Erdoğan posteri taşıyan kadına saldırdı



terörü artarak devam ediyor. BM'de ABD'nin kararının ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından iyice barbarlaşan İsrail, kadın çocuk demeden saldırıyor.
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  • 22 Aralık 2017, Cuma 18:26
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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zafer zafer

Daha dur, Allah belanızı verecek çok yakında

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cevapla 23.12.2017 14:22
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