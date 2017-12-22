İsrail terörü artarak devam ediyor. BM'de ABD'nin kararının ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından iyice barbarlaşan İsrail, kadın çocuk demeden saldırıyor.
İsrail polisi Erdoğan posteri taşıyan kadına saldırdı
Etiketler: İsrail
- Mescid-i Aksa’dan BM’nin Kudüs kararına teşekkür
- Trump'ın tehditleri işe yaramadı
- ABD operasyonda ele geçirdiği Bitcoinleri satacak
kalan karakter 1000
Daha dur, Allah belanızı verecek çok yakında
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.