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'dan flaş kararı!

BM Güvenlik Konseyi 'nin son balistik füze denemeleri üzerine sert yaptırımlar içeren tasarıyı 15-0 oyla kabul etti.

BMGKdan flaş Kuzey Kore kararı!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, son yaptığı balistik füze testlerine tepki olarak 'ye 'ağır yaptırım' uygulama kararı aldı.

ABD'nin girişimiyle hazırlanan tasarıyı BM Güvenlik Konseyi 15-0 oyla kabul etti.

Karar, Kuzey Kore'ye ithal edilen benzin ve petrol ürünlerine kısıtlama getiren tedbirleri de içeriyor.

ABD, BM ve AB daha önce Kuzey Kore'ye füze denemeleri yüzünden yaptırım uygulamıştı.
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  • 22 Aralık 2017, Cuma 22:47
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