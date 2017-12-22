Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, son yaptığı balistik füze testlerine tepki olarak Kuzey Kore'ye 'ağır yaptırım' uygulama kararı aldı.
ABD'nin girişimiyle hazırlanan tasarıyı BM Güvenlik Konseyi 15-0 oyla kabul etti.
Karar, Kuzey Kore'ye ithal edilen benzin ve petrol ürünlerine kısıtlama getiren tedbirleri de içeriyor.
ABD, BM ve AB daha önce Kuzey Kore'ye füze denemeleri yüzünden yaptırım uygulamıştı.
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