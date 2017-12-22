Atina’da mahkeme binası yakınlarında patlama

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir mahkeme binası yakınlarında meydana gelen patlama, küçük tahribata neden oldu.

Yunan polisi tarafından yapılan açıklamada, patlamadan önce iki medya kuruluşuna uyarı çağrısında bulunulduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre patlama yüzünden ölen ya da yaralanan yok.

Olay yerine giden polis ekipleri, mahkeme binası yakınlarında patlayıcı madde bulunan bir torba buldu.

Polisin olayı araştırdığı belirtilirken, bölgedeki güvenlik kameralarının incelemeye alındığı ifade edildi.