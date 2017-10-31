Yine saçmaladı

ABD'nin emri ile Katar'a ambargo uygulayan ülkelerden Bahreyn, yine haddini aştı. Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, ambargo uygulayan ülkelerin isteklerini yerine getirinceye kadar Katar'ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeliğinin dondurulmasını istedi. Al Halife, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "KİK'in korunması için atılması gereken doğru adım, ambargo uygulayan ülkelerin isteklerini yerine getirinceye kadar Katar'ın üyeliğinin dondurulmasıdır. Bunu yapmadığı takdirde (Katar'ın) KİK'ten çıkması bizim için iyi olacaktır" ifadesini kullandı. Bu açıklama tepkilere neden oldu. Katar, Bahreyn'in açıklamalarının cirddiye alınacak hiçbir tutarlı tarafının olmadığı belirtildi. Bahreyn, Trump'ın istediği her açıklamayı yaparak, birçok Müslüman ülkenin tepkisini çekmişti.