Yine saçmaladı

ABD'nin emri ile Katar'a ambargo uygulayan ülkelerden Bahreyn, yine haddini aştı. Bahreyn Dışişleri BakanıHalid bin Ahmed AlHalife, ambargo uygulayan ülkelerin isteklerini yerine getirinceye kadar Katar'ın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyeliğinin dondurulmasını istedi. Al Halife, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "KİK'in korunması içinatılması gereken doğruadım, ambargo uygulayanülkelerin isteklerini yerinegetirinceye kadar Katar'ınüyeliğinin dondurulmasıdır.Bunu yapmadığı takdirde(Katar'ın) KİK'ten çıkmasıbizim için iyi olacaktır" ifadesini kullandı. Bu açıklama tepkilere neden oldu. Katar, Bahreyn'in açıklamalarının cirddiye alınacak hiçbir tutarlı tarafının olmadığı belirtildi. Bahreyn, Trump'ın istediğiher açıklamayı yaparak,birçok Müslüman ülkenintepkisini çekmişti.
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