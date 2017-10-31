Sıra Neçirvan'da

Mesut Barzani'yi devre dışı bırakan ABD, kullanmak için bu kez gündemine yeğen Neçirvan Barzani'yi aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Yardımcısı Qubad Talabani ile aktif olarak görüşmeyi dört gözle beklediği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauer de "ABD, MesutBarzani'nin başkanlık yetkilerinidiğer kurumlara devretmesindenmemnuniyet duyuyor" dedi.
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