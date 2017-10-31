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Sıra Neçirvan'da

Sıra Neçirvanda
Mesut Barzani'yi devre dışı bırakan ABD, kullanmak için bu kez gündemine yeğen 'yi aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'nin IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Yardımcısı Qubad Talabani ile aktif olarak görüşmeyi dört gözle beklediği belirtildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauer de "ABD, Mesut Barzani'nin başkanlık yetkilerini diğer kurumlara devretmesinden memnuniyet duyuyor" dedi.
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